Leichte Zunahme neuer Wohnungen in Basel-Stadt

Keystone-SDA

Im Kanton Basel-Stadt sind im vergangenen Jahr 263 Neubauwohnungen realisiert worden. Das sind rund 100 mehr als 2024, wie das Basler Präsidialdepartement am Donnerstag mitteilte. Insgesamt kamen 540 zusätzliche Wohnungen auf den Markt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das grösste Neubauprojekt mit 67 Mietwohnungen gab es im vergangenen Jahr im Gundeli, gefolgt von 38 Genossenschaftswohnungen in der Gemeinde Riehen.

384 neue oder neuwertige Wohnungen entstanden gemäss Mitteilung im vergangenen Jahr durch Umbauten. So seien durch die Umwandlung von Büroräumen in Wohnungen 144 Einheiten neu auf den Markt hinzugekommen. Durch Zusammenlegungen, Wohnungsaufteilungen oder Zweckentfremdungen sind 2025 insgesamt 73 Wohnungen verlorengegangen.

Ende 2025 befanden sich gemäss Mitteilung über 1200 neue Logis im Bau, die meisten werden im St. Johann entstehen. Das Präsidialdepartement erwartet mittelfristig eine höhere «Neubauproduktion». Trotzdem halte das Wohnungsangebot nicht ganz Schritt mit dem Bevölkerungswachstum. So wuchs die Bevölkerung im Kanton Basel-Stadt 2025 um rund 3000 Personen.