Leichter Besucherrückgang im Kunstmuseum Bern und Zentrum Paul Klee

Keystone-SDA

Das Kunstmuseum Bern und das Zentrum Paul Klee haben 2025 knapp 259'000 Besucherinnen und Besucher angelockt. Damit konnte das Niveau des Vorjahres einigermassen gehalten werden, wie die beiden Häuser am Donnerstag mitteilten.

(Keystone-SDA) Das Kunstmuseum verzeichnete rund 94’000 Besucherinnen und Besucher, das Zentrum Paul Klee wurde von 165’061 Menschen besucht. Am erfolgreichsten waren die grossen Ausstellungen zu Le Corbusier im Zentrum Paul Klee und Ernst Ludwig Kirchner im Kunstmuseum.

Mit 258’940 Besucherinnen und Besucher blieben die beiden Museen 2025 leicht unter dem Wert das Vorjahrs. Im 2024 hatten sie 262’669 Eintritte verzeichnet.

2025 war ein Jahr der Jubiläen der beiden Kulturinstitutionen. Das Zentrum Paul Klee feierte sein 20-jähriges Bestehen und im Kunstmuseum Bern konnten 150 Jahre seit der Gründung der Stiftung zur Errichtung eines Kunstmuseums gefeiert werden.