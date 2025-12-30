Leitungswasser ist wieder in ganz Küblis GR trinkbar

Keystone-SDA

Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Küblis haben wieder frisches Wasser in ihren Wohnungen und Häusern. Zuvor wurden die Leitungen gespült, weil das Trinkwasser Ende November durch Mineralöl verunreinigt worden war. Mittlerweile ist die Trinkwasserqualität wieder unbedenklich.

1 Minute

(Keystone-SDA) Nach rund einem Monat mit provisorischen Wasserabgabestellen ist das Trinkwasser in der gesamten Gemeinde wieder trinkbar, wie die Gemeinde Küblis vor wenigen Tagen auf ihrer Internetseite schrieb.

Damit haben auch die Bewohnerinnen und Bewohner des Weilers Tälfsch wieder frisches Wasser zur Verfügung, nachdem dies seit Mitte Dezember bereits für andere Teile der Gemeinde wieder der Fall war. Die letzten drei Wasserabgabestellen wurden am 24. Dezember geschlossen.

«Deutlicher Fremdgeruch»

Am 26. November ging beim Brunnenmeister um 5 Uhr eine Alarmmeldung über einen Störfall in einem gemeindeeigenen Reservoir ein. Er stellte vor Ort einen «deutlichen Fremdgeruch» in einer Zuleitung fest und unterbrach vorsorglich die Wasserversorgung.

Wie sich herausstellte, war auf dem Gebiet der Gemeinde Klosters Mineralöl in einen Quellstrang gelangt. Während die Leitungen gespült wurden, mussten die Einwohner von Küblis auf Wasserabgabestellen ausweichen.