Lichtensteig SG sitzt dreieinviertel Stunden im Dunkeln

In Lichtensteig SG sind am Montagnachmittag die Lichter ausgegangen: Ein Brand in einer Trafostation führte zu einem Stromausfall von etwas über drei Stunden in weiten Teilen der Toggenburger Gemeinde.

(Keystone-SDA) In der Trafostation habe es laut geknallt, teilte die Kantonspolizei St. Gallen mit. Die Rettungskräfte hätten einen Brand vorgefunden und ihn umgehend gelöscht. Der Strom fiel um 15.35 Uhr aus.

Der zuständige Strombetreiber arbeite mit Hochdruck an einer Lösung. Gegen 18.50 Uhr war die Stromversorgung in allen Haushalten wieder hergestellt. Die Brandursache war am Abend nicht bekannt.