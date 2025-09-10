Links-Grün lanciert in der Stadt Zürich zwei Solar-Initiativen

Keystone-SDA

In Zürich lancierten Grüne, SP und AL gleich zwei städtische Solar-Initiativen. Diese verlangen, dass die Stadt Zürich ein "ambitioniertes Solarziel" festlegt und die notwendigen Mittel für den Ausbau der Solarenergie bereitstellt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Stadt Zürich habe es in den vergangenen Jahren verschlafen, sich ein ambitioniertes Solar-Ziel zu setzen, schreiben die Initiantinnen in einer Medienmitteilung vom Mittwoch. Rot-Grün müsse nun das Zepter selber in die Hand nehmen.

Die beiden Initiativen wollen einerseits sicherstellen, dass ein ambitioniertes Ausbauziel in der Gemeindeordnung verankert wird. Andererseits sollen auch die notwendigen Mittel und Massnahmen bereitgestellt werden, um dieses Ziel zu erreichen, wie es weiter heisst.

Das Solar-Ziel sei im Interesse von Zürichs Zukunft, heisst es in der Medienmitteilung. Es stärke die Eigenproduktion von bezahlbarem grünen Strom. Zürichs Doppelinitiative ergänze die schweizerische Solar-Initiative optimal, sind die Initiantinnen überzeugt.