The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Links-Grün lanciert in der Stadt Zürich zwei Solar-Initiativen

Keystone-SDA

In Zürich lancierten Grüne, SP und AL gleich zwei städtische Solar-Initiativen. Diese verlangen, dass die Stadt Zürich ein "ambitioniertes Solarziel" festlegt und die notwendigen Mittel für den Ausbau der Solarenergie bereitstellt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Stadt Zürich habe es in den vergangenen Jahren verschlafen, sich ein ambitioniertes Solar-Ziel zu setzen, schreiben die Initiantinnen in einer Medienmitteilung vom Mittwoch. Rot-Grün müsse nun das Zepter selber in die Hand nehmen.

Die beiden Initiativen wollen einerseits sicherstellen, dass ein ambitioniertes Ausbauziel in der Gemeindeordnung verankert wird. Andererseits sollen auch die notwendigen Mittel und Massnahmen bereitgestellt werden, um dieses Ziel zu erreichen, wie es weiter heisst.

Das Solar-Ziel sei im Interesse von Zürichs Zukunft, heisst es in der Medienmitteilung. Es stärke die Eigenproduktion von bezahlbarem grünen Strom. Zürichs Doppelinitiative ergänze die schweizerische Solar-Initiative optimal, sind die Initiantinnen überzeugt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
20 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
66 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft