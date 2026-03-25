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Linksextreme Andrea Stauffacher lässt Prozess in Zürich platzen

Keystone-SDA

Andrea Stauffacher hat sich am Mittwoch vor dem Bezirksgericht Zürich eingefunden. Sie weigerte sich aber, in den Gerichtssaal zu gehen. Der Richter verschob den Prozess.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Stauffacher wird nicht in den Saal kommen, wie ihr Anwalt sagte. Der Richter verkündete darauf, dass sie unentschuldigt fernbleibe. Er wird einen neuen Termin ansetzen. Wann dieser sein wird, ist noch offen.

Eine Gruppe Unterstützer von Stauffacher fand sich am Mittwoch vor dem Bezirksgericht Zürich ein. Ein grösseres Polizeiaufgebot stand bereit.

Die Unterstützer bekundeten mit Transparenten und Musik ihre Solidarität mit der Beschuldigten. Die Polizei stellte eine Sicherheitsschleuse auf und kontrollierte alle Prozessbesucher.

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