Lo & Leduc: «Mussten lernen, mit der Öffentlichkeit umzugehen

Keystone-SDA

Das Schweizer Pop-Duo Lo & Leduc hat ein neues Album veröffentlicht und äussert sich darin auch zu politischen Themen. In einem Interview mit der "NZZ" sagte Lorenz Häberli: "Sollten unsere Texte jemanden abschrecken, dann ist das halt so".

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(Keystone-SDA) Man müsse nicht mit allen Haltungen eines Künstlers übereinstimmen, sagte Häberli mit Blick auf die Einschätzung, dass die klar linke politische Haltung einige Fans verärgern könnte. Untereinander seien sie sich in Grundsatzfragen eigentlich immer einig, sagte Lug Oggier. «Das kommt auch dadurch, dass wir schon so lange miteinander arbeiten: Unsere Haltungen wachsen im Austausch. Aber sie müssen deswegen nicht identisch sein.»

Auf dem neuen Album «Krise als Chanson» singen die Berner Musiker gegen den Krieg und über Politik. Eine ganz andere Richtung als zu Zeiten ihrer lockeren Erfolgshits «079» oder «Jung verdammt». «Wenn uns jemand für die hält, die nur Partyhits schreiben, dann ist das okay. Es ist aber auch okay, dieses Bild zu korrigieren», sagte dazu Oggier und Häberli ergänzte, dass er darin keinen Gegensatz sehe.

Auch heute noch liege eine gewisse Spannung darin, herauszufinden, wie viel man von sich öffentlich preisgeben wolle. «Wir mussten lernen, mit der Öffentlichkeit umzugehen. Ich wusste lange nicht, wie persönlich ich werden möchte», sagte Häberli. Sie seien schliesslich nicht mehr neu und unbekannt.