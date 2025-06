Locarno Film Festival ehrt Schauspielerin Emma Thompson

Keystone-SDA

Die britische Oscar-Preisträgerin, Filmproduzentin und Drehbuchautorin Emma Thompson (66) wird beim 78. Locarno Film Festival in der Schweiz ausgezeichnet. Sie erhält den Preis des Leopard-Clubs, in dem die Sponsoren des Festivals vertreten sind. Thompson ("Bridget Jones - Verrückt nach ihm", 2025) komme persönlich, um den Preis am 8. August entgegenzunehmen und ihren neuen Film "The Dead of Winter" vorzustellen.

(Keystone-SDA) Das Festival findet vom 6. bis zum 16. August statt. Es gilt vor allem wegen des grossen Open-Air-Kinos auf der malerischen Piazza Grande in Locarno am Lago Maggiore im italienischsprachigen Schweizer Kanton Tessin als legendär.

Einmalige Oscar-Preisträgerin

«Emma Thompson verkörpert das Beste einer Schauspieltradition, in der jede Rolle mit tiefem Verständnis für das Handwerk und die Ausdruckskraft des Schauspiels gestaltet wird», würdigte sie Giona Nazzaro, der künstlerische Leiter des Festivals.

Thompson ist in der Geschichte der Oscars bislang die einzige Person, die sowohl als beste Hauptdarstellerin als auch für das beste adaptierte Drehbuch ausgezeichnet wurde. Den ersten Preis bekam sie 1992 für «Wiedersehen in Howards End», den zweiten 1995 für «Sinn und Sinnlichkeit».