Lozärner Määs auch mit neuen Öffnungszeiten gut besucht

Keystone-SDA

An 16 Tagen haben rund 450'000 Meschen die Lozärner Määs auf dem Inseli besucht. Die neuen Öffnungszeiten hätten sich bewährt, heisst es in einer Mitteilung vom Sonntag.

1 Minute

(Keystone-SDA) So öffnete der Bereich der Fahr- und Laufgeschäfte dieses Jahr statt um 10 um 11 Uhr. Die Schaustellerinnen und Schausteller seien mit dem Geschäftsgang zufrieden, teilte die Interessengemeinschaft Luzerner Herbstmesse und Märkte am Sonntag weiter mit. Die Määs bleibe ein wichtiges Kulturgut mit langer Tradition und zentralem Standort, der durch die Nähe zum öffentlichen Verkehr begünstigt werde.

Das Jubiläum «100 Jahre Inseli» wurde gemeinsam mit der Wey-Zunft gefeiert, und der Kilbi-Sonntag unter der Egg war ein stimmungsvoller Treffpunkt, wie es weiter hiess. Die nach Angaben der Veranstalter grösste Veranstaltung der Zentralschweiz fand vom 4. bis 19. Oktober auf dem Inseli, dem Bahnhofplatz und Europaplatz statt.

Im Jubiläumsjahr 2024 hatte eine halbe Million Menschen die Messe besucht. Dieses Jahr sei vergleichbar mit anderen Jahren davor, hiess es auf Anfrage. Die 652. Lozärner Määs findet vom 3. bis 18. Oktober 2026 statt.