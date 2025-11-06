Luca Hänni will so schnell wie möglich gesund werden

Keystone-SDA

Der Schweizer Musiker Luca Hänni ist erkältet. Für seine Konzerte am Donnerstag, Freitag und Samstag kaufte er nun "das halbe Krankenhaus", wie er auf Instagram schrieb. Er will so schnell wie möglich gesund werden.

(Keystone-SDA) Auf dem bei Instagram geposteten Foto streckt der 31-jährige Hänni optimistisch seinen Daumen hoch. Mit Strickmütze sitzt er dabei im Wohnzimmer und inhaliert mit einer Maske. «Wenn du das halbe Krankenhaus kaufst, weil dein Körper findet: Klar, vor drei Shows will ich erkältet sein», schrieb der Sänger dazu.

Hänni sollte bereits am Donnerstagabend auftreten. Mit der Behandlung setze er nun alles daran, seine Fans nicht zu enttäuschen, interpretierte «blick.ch» den Post.