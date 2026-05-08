Luftqualität in der Region Basel 2025 mehrheitlich gut

Keystone-SDA

Die Luftqualität in der Region Basel ist 2025 weitgehend stabil geblieben. Die Grenzwerte für Stickstoffdioxid und Feinstaub wurden grösstenteils eingehalten, während die Ozonbelastung wegen des warmen Sommers häufiger zu hoch war.

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(Keystone-SDA) Der gesetzliche Grenzwert bei Stickstoffdioxid wurde sowohl an stark befahrenen Standorten in Basel als auch in ländlichen Gebieten klar eingehalten, wie die beiden Basel am Freitag mitteilten. Zwar seien die gemessenen Werte leicht über dem Vorjahr gelegen, insgesamt sei die Belastung jedoch auf einem guten Niveau geblieben.

Auch bei der Feinstaubbelastung wurde der Grenzwert für Feinstaubpartikel mit einem Durchmesser von weniger als 10 Mikrometer an allen Messstationen eingehalten. Der Anteil der feineren Teilchen mit einem Durchmesser von weniger als 2,5 Mikrometer wurde laut dem Bericht nur an der Messstation «Basel Feldbergstrasse» punktuell überschritten.

Der sonnige und warme Sommer 2025 führte zu häufigeren Überschreitungen der Ozon-Grenzwerte. Die gemessenen Spitzenwerte seien jedoch auf einem vergleichbaren Niveau wie im Vorjahr geblieben, heisst es weiter.