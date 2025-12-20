The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Demografie
Kultur
Zukunft der Arbeit
Geschichte
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Debatten
Siehe alle Debatten
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Lula warnt vor US-Militäreinsatz in Venezuela

Keystone-SDA

Angesichts des eskalierenden Konflikts zwischen den Vereinigten Staaten und Venezuela hat der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva vor einem US-Militäreinsatz in dem südamerikanischen Land gewarnt. "Eine bewaffnete Intervention in Venezuela wäre eine humanitäre Katastrophe für die Hemisphäre und ein gefährlicher Präzedenzfall für die Welt", sagte Lula bei dem Gipfeltreffen des südamerikanischen Staatenbunds Mercosur im brasilianischen Foz do Iguaçu.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das US-Militär hat vor der Küste von Venezuela eine Streitmacht aus Kriegsschiffen, Kampfflugzeugen und Soldaten zusammengezogen. Offiziell richtet sich der Einsatz gegen den Drogenschmuggel. Venezuelas autoritärer Präsident Nicolás Maduro befürchtet hingegen, dass Washington einen Machtwechsel in Caracas erzwingen will.

Der Mercosur ist in der Angelegenheit allerdings gespalten. Die rechten Regierungen von Argentinien und Paraguay unterstützen eine harte Haltung gegen Venezuela. «Maduro ist ein Diktator und muss gehen», sagte der argentinische Aussenminister Pablo Quirno laut einem Bericht der Zeitung «La Nación» vor Beginn des Gipfels. Paraguays Aussenminister Rubén Ramírez Lezcano betonte die Gefahr für die regionale Sicherheit, die von der venezolanischen Regierung ausgehe, und forderte die Freilassung der politischen Gefangenen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft