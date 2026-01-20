The Swiss voice in the world since 1935
Luzern nimmt den Umgang mit den Wasserresourcen unter die Lupe

Keystone-SDA

Der Kanton Luzern will sich seine Wasserresourcen sichern. Dazu hat er eine Wasserstrategie erarbeitet, die bis zum 6. Mai zur Vernehmlassung aufliegt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Wasserstrategie zeige auf, wie der Kanton mit den Herausforderungen von Trockenperioden, Hitze, Starkniederschlägen und zunehmenden Belastungen der Gewässer umgehen will, teilte die Staatskanzlei am Dienstag mit. Die Strategie koordiniert die verschiedenen Interessen an der Ressource Wasser, definiert Ziele und legt konkrete Massnahmen fest.

Im Fokus der Strategie stehen laut Communiqué vier Handlungsfelder: Wasserqualität und Gewässerschutz, Wasserversorgung, Wassernutzung in der Landwirtschaft sowie die thermische Nutzung von Wasser.

Erarbeitet wurde die Wasserstrategie in Zusammenarbeit mit dem Verband Luzerner Gemeinden (VLG), regionalen Entwicklungsträgern, Wasserversorgungen, der Landwirtschaft, Umweltverbänden, der Gebäudeversicherung Luzern sowie Mitgliedern des Kantonsrats, hiess es weiter.

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft