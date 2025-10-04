Luzern startet in die zweiwöchige «Määs»-Zeit
Stadträtin Franziska Bitzi (Mitte) hat am Samstagvormittag um 10 Uhr die 651. Luzerner Herbstmesse eröffnet. Hunderttausende werden bis am 19. Oktober an der "Määs" die Fahrgeschäfte und Markstände rund um das Luzerner Inseli besuchen.
(Keystone-SDA) Nach dem Jubiläum des Anlasses im letzten Jahr, feiert die Interessengemeinschaft Luzerner Herbstmesse und Märkte heuer «100 Jahre Inseli», wie sie in einer Mitteilung schrieb. 1925 hat die Luzerner Stimmbevölkerung den Kauf der Liegenschaft Inseli beschlossen, welcher die Durchführung der «Määs» am «schönsten Messeplatz der Schweiz» ermöglicht. Dies wird am Sonntag im Rahmen eines Gottesdienstes gefeiert.
Der Luna-Park wartet mit 16 verschiedenen Fahrgeschäften auf. Die Interessengemeinschaft verspricht als besonderes Highlight mit der Bahn «Maxximum 2» ein Gefühl, das sonst nur Astronautinnen und Astronauten beim Raketenstart kennen würden.
Wie im letzten Jahr bieten Händlerinnen und Händler an rund 90 Marktständen ihre Waren feil. Nebst dem Inseli findet die Messe auch auf dem Bahnhofplatz und dem Europaplatz vor dem Kunst- und Kongresszentrum (KKL) statt.
Die Jubiläumsausgabe zog 2024 über 16 Tage hinweg rund 650’000 Besuchende an. Bei der regulären Ausgabe im Jahr davor waren es 450’000 Personen.