Luzerner Polizei rettet Mann aus der Reuss

Keystone-SDA

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In der Luzerner Innenstadt hat die Polizei am Sonntagmorgen einen Mann aus der Reuss gerettet. Dieser hatte um Hilfe gerufen.

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(Keystone-SDA) Die Luzerner Polizei bestätigte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Sonntagnachmittag die Rettungsaktion. Weitere Angaben wollte sie nicht machen.

Zuvor hatte 20 Minuten online ein Video mit Ton verbreitet. Dort ist zu sehen, wie zwei Polizisten einem Mann in der Reuss entgegenschwimmen, der «aiuto!» schreit – Italienisch für «Hilfe». Im Hintergrund ist die in der Dunkelheit erleuchtete Kapellbrücke zu sehen.