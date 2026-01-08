Luzerner Polizei schnappt mutmasslichen Einbrecher in flagranti

Keystone-SDA

Die Luzerner Polizei hat in der Nacht auf Donnerstag einen Mann bei einem Einbruch in der Stadt Luzern festgenommen. Beim Tatverdächtigen handelt es sich um einen 34-jährigen Mann aus Thailand.

(Keystone-SDA) Laut den Angaben der Polizei ging am Donnerstag kurz nach 03.15 Uhr die Meldung über einen laufenden Einbruch in ein Geschäft in der Stadt Luzern ein. Die Einsatzkräfte trafen vor Ort ein und konnten im Innern des Geschäfts einen Mann festnehmen. Die weiteren Ermittlungen führt die Luzerner Staatsanwaltschaft.