The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Luzerner Polizei schnappt mutmasslichen Einbrecher in flagranti

Keystone-SDA

Die Luzerner Polizei hat in der Nacht auf Donnerstag einen Mann bei einem Einbruch in der Stadt Luzern festgenommen. Beim Tatverdächtigen handelt es sich um einen 34-jährigen Mann aus Thailand.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Laut den Angaben der Polizei ging am Donnerstag kurz nach 03.15 Uhr die Meldung über einen laufenden Einbruch in ein Geschäft in der Stadt Luzern ein. Die Einsatzkräfte trafen vor Ort ein und konnten im Innern des Geschäfts einen Mann festnehmen. Die weiteren Ermittlungen führt die Luzerner Staatsanwaltschaft.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft