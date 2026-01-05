Macron reist zu nationalem Trauertag am Freitag in die Schweiz

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wird am Freitag am Gedenkanlass für die Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana teilnehmen. Er werde dazu persönlich in die Schweiz reisen, teilte eine Sprecherin der französischen Regierung am Montag mit.

(Keystone-SDA) Begleitet wird Macron vom für Europa zuständigen Staatssekretär Benhamin Haddad, wie es weiter heisst.

Bei der Brandkatastrophe in der Nacht auf den 1. Januar 2026 starben auch neun französische Staatsangehörige, darunter eine Person mit französisch-schweizerischer Doppelbürgerschaft. Unter den 119 Verletzten sind zudem 14 weitere französische Staatsangehörige. Die meisten Patientinnen und Patienten befinden sich mit schweren Brandverletzungen in kritischem Zustand.

35 Patientinnen und Patienten wurden seit dem vergangenen Freitag laut dem Bund in spezialisierte Kliniken in Belgien, Deutschland, Italien sowie Frankreich verlegt. Im Rahmen des Katastrophenschutzmechanismus der Europäischen Union haben auch zahlreiche weitere Länder Hilfe angeboten.