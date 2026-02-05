The Swiss voice in the world since 1935
Mann bei Messerangriff in Siebnen SZ schwer verletzt

Keystone-SDA

In Siebnen ist am Dienstagabend ein afghanischer Staatsangehöriger bei einem Messerangriff schwer verletzt worden. Der Zustand des Opfers sei inzwischen stabil, teilte die Schwyzer Kantonspolizei am Donnerstag mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Laut Communiqué meldete eine Drittperson, dass ein 30-jähriger afghanischer Staatsangehöriger in Siebnen SZ durch Messerstiche verletzt worden sei. Der Täter sei geflüchtet.

Die Polizei konnte den mutmasslichen Täter, einen 34-jährigen deutschen Staatsangehörigen, kurze Zeit später in Wangen SZ festnehmen. Die genauen Umstände und der Tathergang werden derzeit von Polizei und Staatsanwaltschaft untersucht, hiess es am Donnerstag.

