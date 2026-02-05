Mann bei Messerangriff in Siebnen SZ schwer verletzt
In Siebnen ist am Dienstagabend ein afghanischer Staatsangehöriger bei einem Messerangriff schwer verletzt worden. Der Zustand des Opfers sei inzwischen stabil, teilte die Schwyzer Kantonspolizei am Donnerstag mit.
(Keystone-SDA) Laut Communiqué meldete eine Drittperson, dass ein 30-jähriger afghanischer Staatsangehöriger in Siebnen SZ durch Messerstiche verletzt worden sei. Der Täter sei geflüchtet.
Die Polizei konnte den mutmasslichen Täter, einen 34-jährigen deutschen Staatsangehörigen, kurze Zeit später in Wangen SZ festnehmen. Die genauen Umstände und der Tathergang werden derzeit von Polizei und Staatsanwaltschaft untersucht, hiess es am Donnerstag.