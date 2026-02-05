Mann bei Messerangriff in Siebnen SZ schwer verletzt

Keystone-SDA

In Siebnen ist am Dienstagabend ein afghanischer Staatsangehöriger bei einem Messerangriff schwer verletzt worden. Der Zustand des Opfers sei inzwischen stabil, teilte die Schwyzer Kantonspolizei am Donnerstag mit.

1 Minute

(Keystone-SDA) Laut Communiqué meldete eine Drittperson, dass ein 30-jähriger afghanischer Staatsangehöriger in Siebnen SZ durch Messerstiche verletzt worden sei. Der Täter sei geflüchtet.

Die Polizei konnte den mutmasslichen Täter, einen 34-jährigen deutschen Staatsangehörigen, kurze Zeit später in Wangen SZ festnehmen. Die genauen Umstände und der Tathergang werden derzeit von Polizei und Staatsanwaltschaft untersucht, hiess es am Donnerstag.