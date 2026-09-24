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Mann in Luzern mit Messer angegriffen und verletzt

Keystone-SDA

Ein 28-jähriger Mann ist am Mittwochabend in Luzern bei einem Streit mit einem Messer verletzt worden. Die Polizei konnte den mutmasslichen Täter später festnehmen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Auseinandersetzung ereignete sich laut Mitteilung der Luzerner Polizei gegen 22.10 Uhr beim Eingang zum Inseli am Europaplatz. Der Verletzte musste mit einer Stichwunde in ein Spital gebracht werden.

Eine Polizeipatrouille stellte den mutmasslichen Täter später an der Robert-Zünd-Strasse. Bei dem Festgenommenen handelt es sich laut Polizei um einen 33-jährigen Tunesier.

Die Luzerner Polizei sucht Zeugen, um die Tat zu klären, wie es weiter hiess.

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