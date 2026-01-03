Mann rettet sich bei Brand in Degersheim SG mit Sprung aus Fenster

Keystone-SDA

Bei einem Brand in Degersheim SG in der Nacht auf Samstag hat sich ein 31-Jähriger mit einem Sprung aus dem Fenster gerettet. Er wurde dabei "eher schwer" verletzt, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Samstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Gemäss ersten Erkenntnissen brach das Feuer in der Wohnung einer Liegenschaft in der Wolfensbergstrasse aus, wie es hiess. Im gleichen Gebäude befinde sich ein Pfadiheim. Die Personen darin hätten zunächst sich und dann den verletzten 31-Jährigen in Sicherheit bringen können. Er sei ins Spital gebracht worden.

Für die am Freitag gegen 23.30 Uhr alarmierten Einsatzkräfte gestaltete sich der Einsatz «herausfordernd», wie es weiter hiess. Bei der Bekämpfung des Brandes habe ein Teil des Dachs der Liegenschaft geöffnet werden müssen. Ein Angehöriger der Feuerwehr sei verletzt und vor Ort behandelt worden.

Die Höhe des Sachschadens und die Brandursache seien noch unbekannt, so die Polizei. Ihre Forensiker seien mit den Ermittlungen betraut worden.