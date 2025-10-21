Mann stürzt in Bürglen OW ab und verletzt sich lebensbedrohlich

Keystone-SDA

Ein 60-jähriger Mann hat sich bei einem Sturz über ein Felsband in Bürglen OW am Montagnachmittag lebensbedrohlich verletzt. Er war in steilem Gelände im Gebiet Schneit zu Fuss auf dem Rückweg von Holzerarbeiten.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Mann rutschte vor dem Sturz aus und kam nach rund 60 Metern in einem Bachbett zum Liegen, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Obwalden vom Dienstag hiess.

Ein Rettungshelikopter barg den Verletzten und flog ihn ins Spital.

Die Kantonspolizei ermittelt zum Unfallhergang.