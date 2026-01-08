The Swiss voice in the world since 1935
Mann verletzt sich bei Raubüberfall in Basel selbst

Keystone-SDA

Ein 30-Jähriger hat am Mittwochabend beim Centralbahnplatz in Basel einen anderen Mann beraubt und sich dabei selbst verletzt. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest, wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der mutmassliche Täter entriss um 21.45 Uhr einem 34-jährigen Mann unvermittelt den Rucksack. Der Bestohlene folgte dem Tatverdächtigen und verlangte sein Gepäckstück zurück, worauf dieser ihn «mit einem gefährlichen Gegenstand» bedrohte, wie es im Communiqué heisst.

Dabei verletzte er sich selbst. Unbeteiligte konnten ihn gemäss Mitteilung nach der Flucht anhalten. Die Kantonspolizei brachte den verletzten sudanesischen Staatsangehörigen ins Spital.

