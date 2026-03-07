The Swiss voice in the world since 1935
Mann verletzt sich beim Brand eines Hauses in Madiswil BE

Keystone-SDA

Ein Mann hat sich am späten Freitagabend bei einem Brand in Madiswil leicht verletzt. Das Feuer brach im Dachstock eines Mehrfamilienhauses aus.

(Keystone-SDA) Beim Brandausbruch befanden sich laut Mitteilung der Kantonspolizei Bern drei Personen im Haus. Sie konnten das Gebäude selbstständig verlassen.

Wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung wurden sie vor Ort von einem Ambulanzteam betreut. Der Rettungsdienst brachte einen Bewohner mit leichten Brandverletzungen ins Spital. Die beiden Wohnungen im Haus sind derzeit nicht mehr bewohnbar.

