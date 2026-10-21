Mann wird bei Sturz in Diepoldsau SG lebensbedrohlich verletzt

Keystone-SDA

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Bei einem Sturz aus rund drei Metern Höhe auf den Boden am Mittwochmorgen in Diepoldsau hat sich ein 57-jähriger Arbeiter lebensbedrohlich verletzt. Die Rega flog den Mann in ein Spital.

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(Keystone-SDA) Kurz nach 10.45 Uhr erhielt die Notrufzentrale die Meldung von einem Arbeitsunfall an der Blumenstrasse, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb. Von einer Arbeitsplattform aus, welche durch einen Gabelstapler angehoben wurde, führte der 57-Jährige Arbeiten aus. Wie es zum Sturz kam, klärt die Polizei nun ab.