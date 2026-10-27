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Mehr als hundert tote Fische in Freiburger Bach entdeckt

Keystone-SDA

Wegen einer Gewässerverschmutzung sind in einem Bach im freiburgischen Farvagny-le-Grand über hundert Fische verendet. Die Ursache der Verschmutzung ist noch offen, wie die Freiburger Kantonspolizei am Dienstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Der Wildhüter wurde am Montag über tote Fische im «Ruisseau des Moulins» informiert. Vor Ort stellte er auf einer Strecke von etwa 500 Metern tote Fische fest. Mehr als hundert wurden eingesammelt.

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