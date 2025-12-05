The Swiss voice in the world since 1935
Mehr Lohn für Mitarbeitenden des Kantonsspital Baselland

Keystone-SDA

Es ist zu einiger Einigung unter den Sozialpartnern gekommen: Die dem GAV unterstellten Mitarbeitenden des Kantonsspital Baselland erhalten ab dem 1. Januar 2026 mehr Lohn. Insgesamt steht ein Lohnbudget für eine Erhöhung um bis zu 1,6 Prozent zur Verfügung.

1 Minute

(Keystone-SDA) 1,0 Prozent ist für die generelle Lohnerhöhung, 0,4 Prozent für die individuelle Lohnentwicklung sowie 0,2 Prozent für strukturellen Massnahmen für ausgewählte Berufsgruppen vorgesehen. Dies teilte das Kantonsspital am Freitag mit.

Die Gespräche zwischen den Sozialpartnern SBK BSBL, Vsao, Syna sowie Vpod hätten in einem offenen, konstruktiven und wertschätzenden Rahmen stattgefunden, heisst es weiter.

