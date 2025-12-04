Mehr Photovoltaikanlagen an St. Galler Kantonsstrassen geplant

Keystone-SDA

Der Kanton St. Gallen will die Produktion von Solarenergie entlang der Kantonsstrassen fördern. Gedacht wird dabei an Infrastrukturbauten, Stützmauern oder Lärmschutzwände. Bauen sollen sie allerdings Investoren.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das Bau- und Umweltdepartement habe «eine Projektierungshilfe für Photovoltaikanlagen» erarbeitet, heisst es in der Mitteilung des Kantons. Damit gebe es eine Grundlage für Investorinnen und Investoren.

Dank einer optimalen Ausrichtung der Photovoltaikanlagen könne auch in den Wintermonaten ein wertvoller Beitrag zur Stromversorgung geleistet werden. 2024 wurde bereits eine Potenzialanalyse verfasst. Darin heisst es, das maximaler technische Potenzial entlang von Kantonsstrasse entspreche 2,7 Prozent des Stromverbrauchs im Kanton.