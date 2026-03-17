Mehr Velos und etwas weniger Autos in der Stadt Bern unterwegs

Keystone-SDA

Der Veloverkehr hat in der Stadt Bern im vergangenen Jahr um sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr zugenommen. Derweil ging der motorisierte Individualverkehr um ein Prozent zurück, wie die Stadt am Dienstag mitgeteilt hat. Die Zahl der Verunfallten nahm hingegen zu.

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(Keystone-SDA) Auch im Winter sei mehr Velo gefahren worden, hielt die Verkehrsdirektion in ihrer Mitteilung fest. «Die Zahlen verdeutlichen, dass unsere Investitionen in die Veloinfrastruktur Früchte tragen», wurde der zuständige Gemeinderat Matthias Aebischer (SP) zitiert.

Die Fahrgastzahlen des öffentlichen Verkehrs nahmen zu und näherten sich mit 99’192’826 wieder der 100-Millionen-Marke. Diesen Wert erreichte der öffentliche Verkehr in der Stadt Bern vor der Coronapandemie.

2025 verunfallten in der Stadt Bern im Strassenverkehr 333 Personen. Im Vorjahr waren es noch 316 gewesen. Trotz der Zunahme verunfallten im letzten Jahr deutlich weniger als im langjährigen Durchschnitt, wie es weiter hiess. Zudem sei die Zahl der verunfallten Kinder sowie Seniorinnen und Senioren zurückgegangen.

Von den 333 im Jahr 2025 verunfallten Personen wurden 298 leicht verletzt, 34 schwer. Eine Person kam ums Leben.