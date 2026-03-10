Mehrere Verletzte nach Postauto-Brand in Kerzers FR

Keystone-SDA

Ein Postauto ist am Dienstagabend im Zentrum von Kerzers FR in Brand geraten. Die Kantonspolizei Freiburg bestätigte auf Anfrage, dass es mehrere verletzte Personen gebe. Eine Person wurde mit einem Helikopter ins Spital geflogen.

(Keystone-SDA) Zunächst hatte der «Blick» über den Brand berichtet. Es sei noch zu früh, um sich zu den Ursachen des Brandes zu äussern, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Eine Untersuchung sei im Gange. Weitere Informationen würden bekannt gegeben, sobald die Polizei mehr wisse.

Der Ort des Geschehens wurde abgesperrt. Die Polizei bat die Öffentlichkeit, sich nicht zum Ort des Brandes zu begeben.