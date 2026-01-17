Melanie Winiger macht gerne auch bei Sonnenschein einen Filmtag

Keystone-SDA

Moderatorin Melanie Winiger kennt zwar ein klassisches Wochenende nicht. Wenn sie aber einen Tag frei hat, dann macht sie den so richtig frei. Auch bei Sonnenschein schaut sie dann den ganzen Tag Filme.

(Keystone-SDA) «Was ich mir an freien Tagen gönne, ist, faul zu sein», sagt Winiger in einem Interview mit dem «Tages-Anzeiger» vom Samstag. Sie findet, man sollte der Faulheit eine neue Wichtigkeit geben. «Es tut so gut!»

Faul zu sein bedeutet für sie, offline zu gehen und Filme oder Serien zu schauen. Am liebsten «Die unendliche Geschichte». Diesen Film habe sie schon viele Male geschaut und als Mädchen war sie in den Hauptdarsteller Atréju (Noah Hathaway) verknallt. «Es war das erste Mal, dass ich Gefühle für ein männliches Wesen hatte.»

Auf dem Sofa entspannt Melanie Winiger an ihren faulen Tagen am liebsten mit ihren Männern: Ihrem Freund, ihrem Sohn und ihrem Chihuahua.