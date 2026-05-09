Mensch in Denver von Flugzeug erfasst – Triebwerk brennt

Keystone-SDA

Am Flughafen der US-Stadt Denver hat ein Flugzeug beim Starten einen Menschen erfasst. Daraufhin kam es zu einem Triebwerksbrand, den die Feuerwehr schnell löschte, wie der internationale Flughafen der Rocky-Mountain-Stadt auf der Plattform X mitteilte. Die 231 Menschen an Bord des Fliegers seien zum Terminal gebracht worden. Zu Verletzungen gab es zunächst keine Angaben.

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(Keystone-SDA) Bei der vom Flugzeug getroffenen Person handelte es sich den Angaben zufolge um einen «Fussgänger». Der Vorfall vom späten Freitagabend (Ortszeit) sei aus dem Flieger der Fluggesellschaft Frontier Airlines gemeldet worden. Die Startbahn bleibe gesperrt, während ermittelt werde.

Der US-Sender ABC berichtete unter Berufung auf ein Statement der Fluggesellschaft, die Passagiere seien über Notrutschen sicher evakuiert worden. Das Ziel des abgebrochenen Flugs war demnach Los Angeles. «Dieses Ereignis erfüllt uns mit tiefer Trauer», hiess es von Frontier Airlines in der Stellungnahme, aus der auch CNN zitierte. ABC berichtete, die erfasste Person sei tot.