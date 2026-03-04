The Swiss voice in the world since 1935
Menschenrechtsanwältin Amal Clooney nicht persönlich in Basel

Keystone-SDA

Die Menschenrechtsanwältin Amal Clooney wird per Live-Schaltung an der Health Tech in Basel teilnehmen. Ein persönlicher Auftritt ist aufgrund von Luftraumsperrungen nicht möglich, wie die Veranstalter der Messe am Dienstagabend mitteilten.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Luftraumsperrungen sind auf «geopolitische Instabilität» zurückzuführen, wie es heisst. Genauere Angaben werden im Communiqué nicht gemacht.

Auch Immunologe Anthony Fauci nahm nicht persönlich sondern per Live-Schaltung am Kongress in Basel teil. Laut der «BZ Basel» hatte er «dringende Verpflichtungen» in den USA und es habe Sicherheitsbedenken gegeben.

Der Health Tech Global Summit findet vom 3. bis 5. März in der Messe Basel statt. Es ist eine internationale Konferenz rund um Technologie im Gesundheitssektor.

