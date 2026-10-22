Messe «Spiel Essen» mit XL-Angebot gestartet

Keystone-SDA

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Mit vielen Neuheiten rund um Karten, Würfel und Spielfiguren hat in Deutschland die internationale "Spiel Essen 2026" begonnen. Die laut veranstaltendem Merz Verlag weltgrösste Messe für Brettspiele rechnet mit einem Besucherrekord von 230.000 Spielefans an den vier Tagen.

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(Keystone-SDA) Die Vielfalt ist gross: Besucherinnen und Besucher können ein breites Angebot testen, darunter auch rund 1.900 neue Gesellschaftsspiele. Knapp 1.000 Aussteller aus 53 Ländern sind in die Stadt in Nordrhein-Westfalen gekommen.

Gesellschaftsspiele bedeuten Austausch, Interaktion und soziales Erlebnis und sind in allen Schichten und Altersklassen gefragt, wie der Deutsche Verband der Spielwarenindustrie betonte. Viele neue Angebote setzten sich mit der Natur auseinander, aber auch Reisen in Fantasiewelten kämen häufig vor, schilderte der Merz Verlag zu Messebeginn. Als Trend habe sich zudem gezeigt, dass es oftmals weniger um den Adrenalin-Kick als vielmehr um ein entspanntes Miteinander am Spieltisch gehe.

Es gibt begleitende Events wie Spieleabende sowie Vorträge etwa zu fair produzierten Spielen, Gemeinsamkeiten von analogem und digitalem Zocken und auch der Rolle von Gesellschaftsspielen für Erziehung und Bildung. Die Publikumsmesse wächst seit Jahren und stösst nun in Essen räumlich an ihre Grenzen. Trotzdem werde man dem Standort treu bleiben, stellte der Merz Verlag klar.