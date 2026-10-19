Messe Luzern AG steigert Umsatz und Betriebsergebnis

Keystone-SDA

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Die Messe Luzern AG hat im Geschäftsjahr 2025/26 einen Umsatz von rund 15,9 Millionen Franken erzielt. Mit einem operativen Gewinn (Ebit) von 870'000 Franken konnte sie sowohl den Umsatz als auch das Betriebsergebnis gegenüber dem Vorjahr steigern, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die Messe Luzern AG zählte im Geschäftsjahr 2025/26 an 112 Veranstaltungen 276’000 Besucherinnen und Besucher, wie sie mitteilte. Dazu gehörten Publikumsmessen wie die Luga, Fachmessen, Firmenveranstaltungen, Tagungen und Konferenzen.

Mit einem Umsatz von 15,9 Millionen Franken wurde der Vorjahreswert von 12,95 Millionen übertroffen. Zum «guten» Ergebnis beigetragen hätten stabile Eintrittszahlen und der Veranstaltungszyklus, wird Fabienne Meyerhans, CEO der Messe Luzern, in der Mitteilung zitiert.

Noch offen ist das Verfahren mit dem Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) zur Rückzahlung von Corona-Kurzarbeitsentschädigungen. Das Unternehmen muss die während Covid erhaltene Kurzarbeitsentschädigung an den Bund zurückzahlen. Die Messe Luzern habe hierfür eine weitere Rückstellung gebildet, hiess es im Communiqué.

Laut der Mitteilung hat das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr mit der Fachmesse Terra Solid eine neue Plattform für die Themen Grundbau und Naturgefahren lanciert. Zudem steht mit der «Halle Modul» ein neuer Raum für Veranstaltungen mit bis zu 1100 Personen zur Verfügung.