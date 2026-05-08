Mietende der Bieler Kulturfabrik erhalten Ersatzateliers

Keystone-SDA

Die Stadt Biel hat für die meisten Mieterinnen und Mieter der wegen Sicherheitsmängeln bald geschlossenen "Kulturfabrik" eine Übergangslösung gefunden. Die Räumlichkeiten befinden sich mehrheitlich in einer kürzlich erworbenen Liegenschaft an der Mattenstrasse.

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(Keystone-SDA) Das ehemalige Fabrikgebäude soll somit neben der Zwischennutzung als Turnhalle und Bibliothek auch Platz für Ateliers bieten, wie die Stadt am Freitag mitteilte. Die Betroffenen können das Gebäude demnach in Kürze besichtigen.

Einigen der Kulturschaffenden seien zudem Ersatzlokale in der alten Krone angeboten worden. Für eine «Handvoll» Mieterinnen und Mieter habe die Stadt aber noch keine passende Lösung gefunden. Sie verfolge verschiedene Optionen, hiess es in der Mitteilung.

Dauerlösung unklar

Ebenfalls in Prüfung sei die dauerhafte Lösung für die Mietenden. Ab 2033 soll die Liegenschaft an der Mattenstrasse nämlich als zentrales Stadtarchiv genutzt werden. Ziel sei es, den Kulturschaffenden Vorschläge für die Zukunft nach der Zwischenlösung zu unterbreiten.

Geprüft werde auch die Zukunft der Kulturfabrik. Für die Sanierung des Gebäudes rechnet die Abteilung Hochbau laut der Mitteilung mit einem Investitionsbedarf von rund fünf Millionen Franken.

Im März hatte die Stadt mitgeteilt, die Räumlichkeiten wegen «erheblicher Risiken» in den Bereichen des Brandschutzes und der elektrischen Anlagen schliessen zu müssen. Die Stadt kündigte den Mietenden per Ende Juni und erliess ihnen als Entschädigung die Miete für die Monate Mai und Juni.

Von den Ateliers profitierten bisher zwischen 30 und 50 Leute. Die «Kulturfabrik» befindet sich in der ehemaligen Zifferblattfabrik Huguenin an der Gurzelenstrasse. Das Gebäude wurde 1930 erbaut und gehört seit 1986 der Stadt Biel.