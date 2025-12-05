The Swiss voice in the world since 1935
Migros und Lindt legen Preiskampf bei: Schoggipreise bleiben gleich

Keystone-SDA

Die Migros und Lindt & Sprüngli haben sich im Preisstreit geeinigt - zum Vorteil des Schokoladenherstellers. In der Weihnachtszeit soll damit wieder Lindt-Schokolade in allen Migros- und Denner-Filialen erhältlich sein.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) «Es wurde eine Lösung gefunden», sagte ein Mediensprecher von Lindt & Sprüngli am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Derzeit würden noch die letzten Details verhandelt. Zuerst hatte Migros-Chef Mario Irminger am Montag die Einigung in der Sendung Eco von Fernsehen SRF publik gemacht.

«Die Schokolade wird in den kommenden Tagen wieder in den Regalen sein», bestätigte eine Migros-Sprecherin. Seit Mitte Oktober kam es aufgrund der Verhandlungen zu Engpässen in vereinzelten Filialen der Gruppe. Die Migros wollte tiefere Einkaufspreise wegen der gesunkenen Kakaopreise an den Weltmärkten durchsetzen.

Die Preise blieben vorerst unverändert, sagte die Sprecherin. «Allfällige Preisanpassungen werden nächstes Jahr angeschaut.»

Die Migros habe Verhandlungen mit Lindt geführt, um «faire und nachvollziehbare Preise» sicherzustellen. Damit wolle man sicherstellen, dass «Kundinnen und Kunden für ein Markenprodukt nicht zu viel bezahlen».

