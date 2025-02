Migros verkauft Hotelplan an Dertour und Interhome an Hometogo

Keystone-SDA

Die Migros verkauft die Hotelplan-Gruppe an den deutschen Reiseveranstalter Dertour. Derweil geht die Hotelplan-Tochter Interhome an den Berliner Ferienwohnungsspezialisten Hometogo, wie Hometogo am Mittwochabend mitteilte.

(Keystone-SDA) Somit geht Hotelplan an einen der beiden grossen Konkurrenten auf dem Schweizer Markt. Von den Top 3 – Dertour Suisse, Tui und Hotelplan – bleiben also nur noch die Top 2, womit Dertour den Abstand zu Tui mit der Übernahme noch vergrössern dürfte. Dertour ist hierzulande bereits mit den Marken Kuoni und Helvetic Tours präsent.

Der Hotelplan-Ferienwohnungsanbieter Interhome wird hingegen von Hometogo übernommen. Der Kaufpreis liegt laut Hometogo bei 150 Millionen Franken.

Das Unternehmen will Interhome in die eigene Gruppe integrieren. Damit sollen sich die Umsatzerlöse und die Profitabilität von Hometogo «deutlich» verbessern. Interhome ist laut den Angaben der zweitgrösste Anbieter für die Vermietung und Verwaltung von Ferienhäusern in Europa.