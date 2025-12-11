The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Mila Kunis: Ashton Kutcher bringt Kindern Jiu-Jitsu bei

Keystone-SDA

Hollywoodstar Ashton Kutcher (47) bringt nach Angaben seiner Ehefrau Mila Kunis (42) der gemeinsamen Tochter persönlich das Kämpfen zur Selbstverteidigung bei. "Mein Mann hat angefangen, meiner Tochter und ihren Freundinnen Jiu-Jitsu-Unterricht zu geben, um ihnen Selbstverteidigung beizubringen", erzählte Kunis in der Talkshow "Live with Kelly and Mark". Die Kinder seien alle etwa elf Jahre. "Sie treffen sich und dann – manchmal macht mein Sohn auch mit – lernen sie alle ein bisschen Selbstverteidigung".

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

Schauspielerpaar und Kampfsport

(Keystone-SDA) Kutcher («Freundschaft Plus») und Kunis («Black Swan») sind seit 2015 verheiratet und haben einen Sohn und eine Tochter. Kutcher hatte schon früher darüber gesprochen, dass er in der japanischen Kampfkunst Jiu-Jitsu trainiere. Wie Kunis nun verriet, hat er inzwischen sogar den schwarzen Gürtel.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft