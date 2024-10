Mitbegründer der Stiftung Landschaftsschutz Hans Weiss ist tot

(Keystone-SDA) Hans Weiss, Mitbegründer der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz, ist am 13. Oktober im Alter von 84 Jahren gestorben. Seine Familie musste unerwartet an einem seiner vielen Lieblingsorte Abschied von ihm nehmen, wie sie in einer Todesanzeige vom Mittwoch schrieb.

Weiss habe während Jahrzehnten die Stimme des Landschaftsschutzes in der Schweiz verkörpert, schrieb die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz in einer ebenfalls am Mittwoch in der «Neuen Zürcher Zeitung» veröffentlichten Todesanzeige.

«Sein Engagement für die Werte der unverbauten Landschaften war bis zuletzt ungebrochen», schrieb die Stiftung. Noch im Frühling setzte sich Weiss in der Abstimmungskampagne gegen das Stromgesetz ein.

Die Abdankung finde im engen Kreis statt, schrieben die Angehörigen von Weiss.