Moderatorin Michelle Hunziker glaubt weiterhin an die grosse Liebe

Keystone-SDA

Moderatorin Michelle Hunziker glaubt immer noch an die grosse Liebe. Ob die 48-Jährige sie nun gefunden hat, lässt sie in einem Interview offen.

1 Minute

(Keystone-SDA) «Mal gucken, das weiss man nie. Aber ich bin positiv eingestellt, ich glaube immer noch an die Liebe», sagte Hunziker zur «Gala». «Nau.ch» hatte zuerst darüber berichtet.

Zuletzt gab es sowohl Gerüchte rund um eine Trennung der Schweizerin vom italienischen Manager Nino Tronchetti Provera als auch solche über einen gemeinsamen Wohnungskauf in der italienischen Metropole Mailand. So oder so scheint es Hunziker gut zu gehen: «ich bin glücklicher denn je», sagte sie in dem Interview über ihr gegenwärtiges Leben.

Die Beziehung zwischen Hunziker und dem 57-jährigen Tronchetti Provera wurde im Juni bekannt. Der Unternehmer stammt aus einer bekannten Mailänder Familie. Sein Cousin ist Marco Tronchetti Provera, CEO des Reifenherstellers Pirelli. Zusammen mit seiner Ex-Frau hat Nino drei erwachsene Töchter.

Auch Hunziker ist Mutter von drei Mädchen: Aurora stammt aus der Ehe mit dem Sänger Eros Ramazzotti und wurde 1996 geboren. Mit Ex-Mann Tomaso Trussardi hat die Schweiz-Italienerin die zwölfjährige Sole und die zwei Jahre jüngere Celeste.