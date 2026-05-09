Motorradfahrer nach Unfall in Spiringen UR schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein Autofahrer hat auf der Klausenstrasse im Kanton Uri am Freitag einen Unfall verursacht. Weil ein Motorradfahrer nicht mehr bremsen konnte, wurde er über das Fahrzeug geschleudert.

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(Keystone-SDA) Ein Personenwagen mit Zürcher Kontrollschild war am Freitag nach 14.30 Uhr auf der Klausenstrasse in Richtung Klausenpasshöhe unterwegs. Das Fahrzeug kollidierte in der Folge zwischen Chlus und Vorfrutt aus noch unbekannten Gründen mit einem rechtsseitigen Strassenbegrenzungspfosten, wie der Kanton Uri am Samstag mitteilte.

Der Aufprall war so heftig, dass das Fahrzeug mit der Heckseite auf die Gegenfahrbahn schleuderte. Zur gleichen Zeit fuhr ein Motorrad mit Bündner Kontrollschild in Richtung Glarus. Der Zweiradlenker konnte jedoch nicht rechtzeitig bremsen. Er prallte in das quer über die Fahrbahn stehende Unfallfahrzeug und wurde über dieses hinweggeschleudert.

Der Motorradfahrer erlitt dabei erhebliche Verletzungen. Er wurde mit der Rega in ein ausserkantonales Spital geflogen. Ein Insasse des Autos verletzte sich leicht und wurde in das Kantonsspital Uri gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in der Höhe von insgesamt über 30’000 Franken.

Die Strasse musste kurzzeitig gesperrt werden. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.