Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall in Wassen UR schwer

Keystone-SDA

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad hat sich am Sonntagabend in Wassen UR ein Motorradfahrer schwer verletzt. Er musste mit der Rega ins Spital geflogen werden, wie die Urner Kantonspolizei am Montag mitteilte.

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich am Sonntagabend im Gebiet Aderbogen im Ortsteil Meien. Ein Autofahrer mit Thurgauer Nummernschildern wollte vom Parkplatz auf die Sustenstrasse in Richtung Wassen einbiegen. Dabei stiess er mit einem Motorradfahrer mit St. Galler Kontrollschild zusammen, der in Richtung Sustenpass unterwegs war.

Der 57-jährige Motorradfahrer wurde beim Zusammenstoss schwer verletzt. Der 39-jährige Autofahrer blieb laut Communiqué unverletzt. Der Sachschaden beträgt rund 20’000 Franken.

Im Einsatz standen die Rega, die Schadenwehr Gotthard, ein Abschleppdienst und die Kantonspolizei Uri.