Motorradlenker bei Kollision in Bettwil AG verletzt

Keystone-SDA

Ein Motorradlenker und ein Autolenker sind am Montag bei einer Verzweigung in Bettwil AG kollidiert. Der 30-jährige Motorradlenker erlitt Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Spital.

veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der 72-jährige Autolenker blieb unverletzt, wie die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mitteilte. Zur Kollision war es kurz vor 13.30 Uhr auf der Muristrasse gekommen.

Der Autolenker fuhr auf der Strecke von Bettwil herkommend und beabsichtigte, bei der Verzweigung Waldhaus nach links abzubiegen. Zeitgleich nahte aus entgegenkommender Richtung ein Motorrad. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

