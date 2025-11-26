Mountainbiker nach Unfall in Erlenbach BE verstorben

Keystone-SDA

Der Mountainbiker, der vor zwei Wochen in kritischem Zustand bei den Bahngleisen in Erlenbach im Simmental BE entdeckt wurde, ist tot. Der 38-Jährige erlag im Spital seinen schweren Verletzungen, wie die Kantonspolizei Bern am Mittwoch mitteilte.

(Keystone-SDA) Der Mann war am 13. November beim Bahnhof Erlenbach entdeckt und in kritischem Zustand mit einem Helikopter ins Spital geflogen worden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauerten am Mittwoch weiter an.

Gemäss Polizei lag der Mann neben einem Velo auf den Bahngleisen, als ein herannahender Zug eine Notbremsung einleitete und mit dem Velo kollidierte. Der Verunfallte wurde nicht vom Zug erfasst. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Mann mit einem Mountainbike unterwegs und mehrere Meter einen Hang hinuntergestürzt.