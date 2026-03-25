Mulden fallen nach Seilriss in Kernser Steinbruch auf den Boden

Keystone-SDA

In einem Steinbruch in Kerns OW hat sich am Dienstag ein Unfall mit einer Transportseilbahn ereignet. Verletzt wurde niemand.

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(Keystone-SDA) Wie die Kantonspolizei Obwalden am Mittwoch mitteilte, riss um 10 Uhr das Zugseil der Materialseilbahn des Steinbruchs Mehlbach. Das Seil sei darauf über die gesamte Länge zu Boden gefallen, hiess es in der Mitteilung. Mehrere Transportmulden hätten sich gelöst und seien auf den Boden gestürzt.

Beim Unfall entstand nach Angaben der Polizei nur Sachschaden. Die Ursache des Seilrisses war am Mittwoch noch nicht geklärt. Die Kantonspolizei Obwalden untersucht den Fall zusammen mit Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich.