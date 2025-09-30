Muri bei Bern budgetiert Plus dank höheren Steuereinnahmen
Die Gemeinde Muri bei Bern hat für das kommende Jahr einen kleinen Ertragsüberschuss von 200'000 Franken budgetiert. Verglichen mit dem Vorjahr rechnet sie mit um vier Millionen Franken höheren Steuererträgen von natürlichen Personen.
(Keystone-SDA) Auf Ausgabeseite verändert sich insbesondere der Sach- und Betriebsaufwand, wie der Gemeinderat am Dienstag mitteilte. Gegenüber dem Vorjahr steigt dieser um 1,4 Millionen Franken, während der Personalaufwand praktisch identisch bleibt.
Die Zunahme führt die Gemeinde in erster Linie auf die Umzugs- und Installationskosten der Containerschule zurück. Diese wird von der Schulanlage Melchenbühl zur Schulanlage Horbern gezügelt. Weiter ist aufgrund der verbesserten Steuerkraft mit einer höheren Einzahlung in den kantonalen Finanzausgleich zu rechnen.
Die Steueranlage soll gemäss Budget unverändert bei 1,14 Einheiten bleiben. Muri gehört zu den steuergünstigsten Gemeinden des Kantons Bern. Anfang Jahr versenkte das Muriger Stimmvolk einen Budgetentwurf, der eine Steuersenkung vorgesehen hätte.