Musiker Baschi und Alana Netzer erwarten ihr erstes Kind

Keystone-SDA

Der Musiker Baschi und seine Frau Alana Netzer erwarten ihr erstes Kind. "Ein neues Kapitel beginnt, voller Liebe, Hoffnung und ganz viel Dankbarkeit" verkündete das Paar am Dienstag auf Instagram.

(Keystone-SDA) Netzer ist in der 24. Schwangerschaftswoche, wie sie dem «Blick» verriet. Bisher habe sie eine angenehme Schwangerschaft erlebt und sei von den typischen Symptomen weitgehend verschont geblieben. Das Geschlecht des Kindes behält das Paar bis zur Geburt für sich.

«Wir sind vor Freude völlig ausgeflippt», sagte Netzer zu ihrer Reaktion auf den positiven Schwangerschaftstest. Und auch die werdenden Grosseltern «platzen vor Glück». Am meisten freue sie sich nun auf den Moment der Geburt, auch wenn sie davor den grössten Respekt habe.

Der Sänger Sebastian Bürgin alias Baschi und Alana Netzer, Tochter von Fussball-Legende Günter Netzer, sind seit etwa vier Jahren verheiratet. Aktuell arbeitet Baschi an seinem neuen Album, das kommendes Jahr erscheint – «immer mit dem Gedanken, dass das, was ich jetzt erschaffe, eines Tages auch mein Kind hören wird», wie er sich im «Blick» zitieren liess.