Musikunternehmer Freddy Burger feiert 80. Geburtstag in Kambodscha

Keystone-SDA

Der Schweizer Musikunternehmer Freddy Burger ist an diesem Montag 80 Jahre alt geworden. Statt wie ursprünglich geplant im Zürcher Club Mascotte, feiert er den Geburtstag mit seiner Frau in Kambodscha.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Dort besuche er den Fotokünstler Hannes Schmid und wolle sich von dessen Kinderhilfswerk überzeugen, sagte Burger der «Glückspost». Den Betrag, den er für die Party ausgegeben hätte, spende er an das Hilfswerk. Seine Freunde sollen es ihm gleichtun, statt ihm Geschenke zu machen. «Ich habe alles, was ich brauche», liess er sich zitieren.

Abseits der Kambodscha-Ferien ist Burger auch mit 80 Jahren noch beruflich eingespannt, etwa für die Wiedereröffnung des Mascotte. Er sei sein ganzes Leben lang ein «Chrampfer» gewesen und wolle daran zunächst nichts ändern. «Ich bin überzeugt, dass dies bloss meiner Gesundheit schaden würde», sagte er der Zeitschrift. Seine Firma führt unterdessen sein Sohn.

Geistig fühle er sich nicht wie 80, und auch körperlich habe er keine gröberen Beschwerden. Natürlich sei es ihm bewusst, dass der Weg vor ihm immer kürzer werde. Aber Angst mache ihm das nicht: «Müsste ich morgen sterben, würde ich als glücklicher Mensch von dieser Welt gehen», sage er seiner 19 Jahre jüngeren Frau Isabella jeweils.

Am meisten sei er stolz darauf, einen Beruf gewählt zu haben, mit dem er andere Menschen glücklich machen könne, fügte er an. Freddy Burger ist seit seinem 19. Lebensjahr im Showbusiness tätig. Bekannt war er unter anderem als langjähriger Manager von Udo Jürgens.