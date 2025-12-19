Musk gewinnt Rechtsstreit um Milliarden-Aktienpaket von 2018

Keystone-SDA

Tesla-Chef Elon Musk hat sich im jahrelangen Rechtsstreit um ein riesiges Tesla-Aktienpaket aus dem Jahr 2018 durchgesetzt. Die etwa 304 Millionen Aktien sind zum aktuellen Kurs etwas mehr als 146 Milliarden Dollar wert.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das Oberste Gericht im US-Bundesstaat Delaware hob die Entscheidung einer Richterin auf, die das Vergütungspaket nach einer Aktionärsklage gekippt hatte. Die Aufhebung des gesamten Pakets sei eine zu harte Massnahme gewesen, urteilten die Richter.

Musk hatte 2018 das Recht bekommen, die Papiere in zwölf Schritten zu erwerben, wenn die Firma in einem Zeitraum von bis zu zehn Jahren hochgesteckte Ziele erfüllt. Tesla knackte die Zielmarken deutlich schneller. Das Paket war zu diesem Zeitpunkt mehr als 50 Milliarden Dollar wert.

Ein Aktionär klagte am damaligen Tesla-Sitz im Bundesstaat Delaware gegen die Vergütung. Eine Richterin entschied Anfang 2024, dass die Zuteilung des Pakets nicht rechtens gewesen sei. Eine Reaktion von Musk war, Teslas Firmensitz von Delaware nach Texas zu verlegen.