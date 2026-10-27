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Mutmasslicher Drogendealer in Chur festgenommen

Keystone-SDA

Mitte Oktober hat die Kantonspolizei Graubünden in Chur mehrere hundert Gramm Kokain sichergestellt. Die Polizei nahm einen Mann fest.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Während einer Personenkontrolle Mitte Oktober in Chur versuchte ein 44-jähriger Nigerianer gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden vom Dienstag, einen Beutel mit Kokain wegzuwerfen. Die Polizei führte daraufhin in seiner temporären Unterkunft eine Hausdurchsuchung durch. Dabei stellte sie über 700 Gramm Kokain sicher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Graubünden ordnete das Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft an.

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